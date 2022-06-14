مصر.. طالبة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف

المصدر: البيان

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نجح مسعف بهيئة الإسعاف المصرية، اليوم "الثلاثاء" في إنقاذ طالبة بالفرقة الرابعة بجامعة بني سويف، حيث داهمتها آلام الولادة وهي في طريقها لأداء الامتحانات الجامعية بصحبة والدتها.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" تعود تفاصيل الواقعة لمحافظة بنى سويف بعدما نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فى إنقاذ سيدة فى العقد الثانى من العمر، شعرت بآلام الولادة وهى فى طريقها لأداء الامتحانات وأثناء قيام طاقم سيارة الإسعاف بنقلها للمستشفى فوجئ المسعف أن السيدة بدأت فى وضع مولودها، وقام على الفور بإيقاف سيارة الإسعاف، وبدأ فى مساعدة السيدة وتوجيهها حتى وضعت مولودها بسلام.

وفور تأكده من سلامة الأم والجنين تحرك بهما إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وظل بصحبتهما حتى اطمأن عليهما وعلى استقرار حالتهما الصحية.