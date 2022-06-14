السعودية تعدل أنظمة التقاعد والتأمينات

المصدر: البيان

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أقر مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، تعديل نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً.

واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى اللقاءات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول وفق صحف سعودية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) 1393/7/29، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1424/7/23، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً)، وذلك على النحو الوارد في القرار.