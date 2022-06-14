غطاء صرف صحي يسجن عربياً 10 سنوات

المصدر: البيان

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قضت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات غيابياً لمواطن متهم بسرقة غطاء صرف صحي في الشارع.

وتعود أحداث القضية عندما تلقت قوات الأمن إخطاراً يفيد بالقبض على متهم وبحوزته أجهزة وأدوات مرافق عامة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم يعمل "شيال" بسرقة غطاء صرف صحي غطاء "بلاعة" بشارع عين شمس خلال استقلاله دراجة بخارية وتفتيشه وتفتيش الدراجة البخارية تم ضبط غطاء البلاعة وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، بحسب اليوم السابع.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وقيامه بمشاركة شخص آخر مجهول في بيع تلك الأغطية بمقابل مادي وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.