فيديو.. كلب يشعل النار في منزل

المصدر: البيان

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تسبب كلب في اشتعال منزل بولاية ميسوري الأمريكية، وذلك بعد أن أشعل موقد المطبخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في الزيت الموجود في مقلاة.

وتم الكشف عن الحادث الذي تم التقاطه بكاميرات الأمن الخاصة بمالك المنزل، صباح الجمعة، في باركفيل، خارج مدينة كانساس سيت، وفقاً لرئيس قسم الحماية من الحرائق في جنوب بلات، كريس ديني، حسب موقع "سبوتنيك".

وقال ديني في بيان لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "الأجهزة الجديدة وأدوات التحكم باللمس التي يتم تنشيطها بلمسة بسيطة من الإصبع، أصبحت تشكل خطراً، حيث يمكن لمخلب الحيوان أيضاً تنشيط هذه الأنواع من أدوات التحكم"، مضيفاً: "يجب أخذ الاحتياطات واستخدام وسائل الأمان المدمجة إذا كانت متوافرة على الأجهزة عندما لا تكون قيد الاستخدام، حتى لا يمكن للأطفال أو الحيوانات الوصول إليها".

وقال ديني إن كلبين فقط كانا داخل المنزل عندما بدأ الحريق، حيث يُظهر مقطع الفيديو أولاً أحد الكلاب يقف على رجليه الخلفيتين ينظر فوق الموقد، ومخالبه على سطح الموقد، ثم ينزل الكلب إلى الأرض، لتُظهر اللقطات فيما بعد الدخان يملأ المطبخ قبل أن تشتعل النار في الموقد في النهاية، مشيراً إلى أن النار اشتعلت في مقلاة مليئة بالزيت من عشاء الليلة السابقة.

وتم إنقاذ الكلبين، لكن الصور التي نشرها مسؤولو الإطفاء أظهرت أضراراً جسيمة في المنزل من الداخل.