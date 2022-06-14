السعودية.. إمارة عسير تمنع ظاهرة الجيرة والوجه بين القبائل نهائياً

المصدر: البيان

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منعت إمارة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، ظاهرة الوجه والجيرة، حسبما ذكرت صحيفة " الجزيرة" ، مؤكدة أنها أصبحت غير مقبولة وتمس بأمن المجتمع وأمن الدولة لما فيها من افتتان.

وبحسب الصحيفة فقد نبهت الإمارة على عموم المشائخ والقبائل بعدم منح الجيرة أو السعي في طلبها نهائياً بأي حال من الأحوال أو الانسياق وراء رغبة القبيلة.

وطلبت إمارة منطقة عسير من المشائخ ونواب القرى والهجر القيام بواجباتهم المنوطة بهم وعليهم عند حدوث أي مشكلة وأن يبادروا بتسليم الهاربين من الجناة وعدم قبول أي جيرة.

كما طالبتهم الإمارة بإرشاد رجال الدولة على الهاربين وعدم التستر عليهم والتعاون فيما يخدم أمن الوطن واستقراره.

وتضمن الأمر السامي الحسم على مشائخ القبائل ونواب القرى في حالة الإخلال بالضوابط والتعاون مع الدولة وعدم التستر على أي مجرم وكل من يتستر على الجناة أو لا يدلي بمعلومات صحيحة للجهات الأمنية أو يقوم بتضليل رجال الأمن حتى لا تتمكن الجهات الأمنية من القبض على الجناة.