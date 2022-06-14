بشريحة داخل يده.. شاب سعودي يبتكر تقنية للتحكم في سيارته "فيديو"

المصدر: البيان

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نجح الشاب السعودي أنس الغامدي في زرع شريحة داخل يده؛ ليطورها ببعض الأجهزة التي تمكنه من التحكم في فتح وتشغيل سيارته.

وقال أنس الغامدي في مقابلة مع قناة الإخبارية، الإثنين: الأفكار كثيرة، وأنا حاولت أن انتقي أفضل فكرة لتعود بالفائدة على الناس، كما أنني شخص كثير النسيان، فكثيرًا ما أنسى مفتاح السيارة بالمنزل، وفقا لصحيفة عاجل.

وأضاف الشاب الشغوف بعالم التقنية: لهذه الأسباب فكرت في هذا الأمر، وقد يكون هناك أشخاص مثلي يعانون من مشكلة النسيان ويستفيدون من الفكرة، بالتحكم في سياراتهم دون الاحتياج إلى المفاتيح.

1300 كيلومتر هي إجمالي المسافة بين تبوك والرياض، قطعها الغامدي دون أن يحمل مفتاح سيارته، ويقول: أقدر أفتح دقارات السيارة من الشريحة ومن حساس المرآة، وهناك حساس آخر يخبر السيارة بأنني مالكها.

والشغف في عالم التقنية هو عنوان هذا الشاب، الذي دفعه إلى أن يصمم وينفذ أول جهاز في العالم يتحكم في السيارة عبر تطوير الشرائح الإلكترونية.