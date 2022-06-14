الداخلية المصرية ترد على مقطع خطف فتاة من أمام كليتها

المصدر: البيان

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كشفت أجهزة الأمن المصرية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن الادعاء بخطف إحدى الفتيات أمام إحدى الكليات بالقليوبية.

وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: ("فتاتين")، طرف ثان: (أحد الأشخاص)، وذلك حال سير الفتاتين بمحل الواقعة انتابت إحداهما حالة إعياء، وبملاحظة الطرف الثاني لذلك توجه إليهما لاستطلاع الأمر، فحدثت بينهما مشادة ظناً من الطرف الأول قيامه بمعاكستهما، وتوجه الطرفان لمركز الشرطة وأبديا رغبتهما في الصلح، وذلك بالتراضي فيما بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نفت مديرية أمن القليوبية"، محاولة اختطاف طالبة بكلية تربية رياضية بمدينة بنها.

وقالت إن ما تم تداوله من فيديوهات أمر عار تمامًا عن الصحة، ولا توجد أية حالات خطف بمدينة بنها، موضحة أن الطرفين ليسا طلبة في الكلية، وتصادف وجودهما فقط أمام الكلية وتواجد بعض الطلبة بالمكان لاستبيان سبب المشاجرة، مؤكدة عدم وجود أي محاولة خطف بالواقعة بجانب عدم تقديم أي بلاغ خطف بالمركز من أي طرف.