الأمن الأردني يكشف سر اختفاء سيدة عن بيتها

المصدر: البيان

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كشف الأمن الأردني، اليوم الاثنين، سر اختفاء سيدة عن منزلها إثر ورود بلاغ يفيد بتغيبها لمدة أيام عن المنزل.

وقال المتحدث باسم الأمن الأردني إنه ورد بلاغ قبل أيام بتغيب إحدى السيدات في محافظة اربد، حيث بوشر التحقيق والبحث عنها وبمواصلة التحقيق وجمع المعلومات وقع الاشتباه بتعرض السيدة للقتل من قبل زوجها.

وأوضح المتحدث أنه جرى ضبط الزوج واعترف بقيامه بضرب زوجته إثر خلاف حصل بينهما ليتفاجأ بعد ذلك بأنها فارقت الحياة، فقام بنقلها لمكان خالٍ من السكان ودفنها هناك ومغادرة المكان وبدلالته تم التوجه للمكان واخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية.