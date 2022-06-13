السعودية.. وفاة طفل التف حول عنقه حبل أرجوحة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودّع المواطن السعودي سالم العطوي حفيده محمد، ومنحه مبلغاً من المال لشراء حلويات من البقالة القريبة من المنزل، ولكنه لم يكن يعلم أنه الوداع الأخير لحفيدة.

وقال جد الطفل لموقع "العربية.نت":" أن محمد يدرس بالصف الثاني الابتدائي، وصباح يوم الخميس، قامت والدته بإعداد التجهيزات اللازمة لذهابه إلى المدرسة"، مشيرا إلى أن أخته الصغيرة عادت بعد فترة، وقالت :"أن محمد يتظاهر بأنه ميت على الأرجوحة".

وعلى الفور أسرعت الأم لتجده معلقاً في حبل الأرجوحة الذي التف على عنقه حتى فارق الحياة"، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالحادثة على الفور.

من جهتها ذكرت صحيفة " المدينة أن والد الطفل مسجون في سجن تبوك، ولم يشاهد ابنه منذ 5 سنوات، مُشيرًة إلى أن جد الطفل توجه إلى إمارة المنطقة وإدارة السجون راجيا منهم السماح للأب بالمشاركة مؤقتا في عزاء ابنه.