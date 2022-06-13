«الشداد».. عدة السفر والترحال

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

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«الشداد» هو ما يوضع فوق ظهر الإبل للركوب. ويتحدث الوالد عبدالله علي الظهوري، عن صناعة «الشداد»، فيقول: يستخدم «الشداد» لتسهيل ركوب الإبل والسير بها لمسافات طويلة، وكذلك لنقل البضائع.

ويلفت أن «الشداد» عبارة عن قطعة مقوَّسة الشكل توضع على ظهر الجمل من الأمام والخلف وتتوسطها وسادة تسهل عملية الجلوس. ويذكر أن «الشداد» نوعان، منها ما يُستخدم للركوب. والثاني «شداد» الرفاع المخصص للأحمال والبضائع.

ويلحق بقطعة «الشداد»، قطع أخرى منها «البطان»، وهو قماش مثل الحزام يلف بطن المطية. و«المحوي»، وهو قطعة تؤخذ من «الخيش»، وتصبغ غالباً بلوني «الأحمر والأسود»، حيث يوضع على المطية في آخر الشداد، وفائدة أخرى تتمثل في تثبيت «الخرج» والطبقات التي تعلوه مثل «المطرح» و«الساحة» وغيرها.