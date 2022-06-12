سرقة مجوهرات بـ3 ملايين جنيه في مصر على طريقة فيلم شهير

المصدر: البيان

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سنة كاملة قضاها شاب عشريني بين جنبات مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر في مصر منتدبا من إحدى الشركات، صار خلالها على دراية بكل كبيرة وصغيرة في هذا الصرح التجاري حتى قرر ذات ليلة الاستفادة من تلك التفاصيل لتنفيذ خطة ظن أنها ستحمل الخلاص وستنتشله من الفقر لكن مصيره لم يختلف عن الزعيم عادل إمام بفيلم "لصوص لكن ظرفاء".

بلاغ ورد إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إدارة شرطة النجدة باكتشاف صاحب محل مجوهرات بمول العرب سرقة كمية من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو مليونين و900 ألف جنيه.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، فكانت المفاجأة عدم رصد الكاميرات دخول او خروج أحد ليبدو الأمر غريبا عن المألوف والمنطق.

تبين بالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة أن المتهم عامل بشركة "النصر" للمواسير، وسبق أن عمل منتدبا بالمول قرابة عام، وأنه تسلل عبر باب الطوارئ ومنه إلى السطح ثم انتظار غلق المحال التجارية أبوابها ومن ثم التسلل عبر مواسير التكييف المركزي بعد تحديده المحل المستهدف وهو بالأعلى.

عبر فتحة بالسقف وسلم حديدي نزل المتهم إلى المحل وانتزع الأسلاك الخاصة بكاميرات المراقبة واستولى على المسروقات سالفة الذكر ولاذ بالهرب بنفس الطريقة ظنا أنه ارتكب جريمة كاملة.

في أقل من 24 ساعة أمكن تحديد مكان المتهم والقبض عليه وبحوزته المسروقات وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه مكتفيا بالقول "ملحقتش أفرح.. كنت فاكر نفسي شبح".