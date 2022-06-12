ابتكار ياباني.. إصبع روبوت بجلد حي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر باحثون يابانيون إصبع إنسان آلي (روبوت) يتمتع بمواصفات الجلد الحي لدى البشر.

وأوضح شوغي تاكيوتشي، الأستاذ في قسم الأنظمة الميكانيكية والوظيفية الحيوية بمعهد العلوم الصناعية بجامعة طوكيو، وأحد الباحثين القائمين على هذا الاختراع، أنه «على عكس الجلد الصناعي الذي يستخدم بشكل شائع عند صنع الروبوتات، فإن هذا الجلد حي».

وأضاف تاكيوتشي، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «الجلد الحي هو الحل الأمثل لمنح الروبوتات مظهر ولمسة الكائنات الحية».

ولصناعة هذا الجلد، تم غمر الإصبع الآلي أولاً في محلول من الكولاجين (بروتين يمنع بنية الجسم من الانهيار والنزيف والضعف)، وخلايا ليفية جلدية بشرية، وهما المكونان الرئيسيان اللذان يشكلان جلد الإنسان.

وبعد ذلك، غلّف فريق الباحثين الإصبع بالخلايا الكيراتينية، وهي الخلايا الرئيسة التي تتكون منها البشرة البشرية، وتوجد في الطبقة الخارجية من الجلد.

وقال تاكيوتشي إنه في التجارب تحرك هذا الجلد البشري بمرونة شديدة، لافتاً إلى أنه في حال تعرض الإصبع للجرح، يمكن إصلاحه بسهولة باستخدام الكولاجين.

ولفت الباحثون إلى أنهم يطمحون الآن إلى تطوير تفاصيل إضافية للجلد مثل بصيلات الشعر والأظافر والغدد العرقية.