الطيب يزف بشرى سارة لأوائل جامعة الأزهر

المصدر: البيان

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في بشرى سارة لأوائل جامعة الأزهر كشف مصدر مطلع بالجامعة ، وفق موقع "البوابة نيوز"، أنه بعد قرار وزارة التعليم العالي بتعيين أوائل الدفعات، كلف الإمام الأكبر أد. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجامعة بجميع فروعها على مستوى الجمهورية في حصر أوائل الخريجين تمهيدًا لتعيينهم بالوظائف الكبرى.

وخاطب من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى عمداء الكليات، جاء به: "أنه بناءً على ما ورد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن حصر العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الفترة بدايةً من عام 2014 حتى تاريخه مع ضرورة أن يشمل الحصر الرقم القومي، يتم التنبيه على موظفى قسم الخريجين بالكلية بإجراء حصر العشرين الأوائل وذلك في موعد غايته اسبوع من تاريخه على أن يتم الترتيب وفقًا للمجموع دون اعتبار لمرتبة الشرف طبقًا لقرار مجلس الجامعة رقم (632) في 20 / 6 / 2018".