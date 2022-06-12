فيديو.. قطة في معركة "حياة" مع ذئب أمريكي

المصدر: البيان

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حب الحياة وكراهية الموت فطرة جبلت عليها المخلوقات كلها، وفي أحلك الظروف وأشدها خطراً تظهر مهارات لم تكن حاضرة في الأوضاع الطبيعية، في سبيل الحفاظ على النفس.

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرا منزلية على شرفة منزل في شاطئ سورسايد بولاية تكساس الأمريكية، صراعاً غير متكافئ لمعركة حامية بين قطة وذئب أمريكي (قيوط)، حسب موقع "روسيا اليوم".

وشارك توني غراي، لقطات من "المعركة"، حيث يمكن رؤية القيوط يهاجم القطة، فيما تواجهه القطة وتختبئ بسرعة تحت كرسي الشرفة، في حين يواصل محاصرتها، لتتسلق درابزين الشرفة، وتتعلق به ما دفع الذئب للرحيل، وتنزلق بعدها لخارج الشرفة.