لماذا يختلف موقع أزرار قمصان الرجال عن النساء؟

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت لنا وسائل التواصل الاجتماعي تعلم الكثير من الأشياء عن الملابس، لم نكن نعرفها من قبل، وكانت المفاجأة الأخيرة ما أوضحته إحدى المتخصصات في الملابس النسائية عن سبب اختلاف موقع أزرار قمصان الرجال عن النساء، وكما اتضح فإن السبب في ذلك تاريخي.

فكما هو معروف، يكون زر قمصان الرجال على الجانب الأيمن بينما أزرار النساء على اليسار. ونظراً لأن معظم القمصان تبدو متشابهة، فمن المحتمل أن يكون بعض الناس لم يلحظوا ذلك، وقد أعربوا عن تفاجئهم على وسائل التواصل.

تنقل صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن ميلاني إم مور، مؤسسة العلامة التجارية للبلوزات النسائية "اليزابيث أند كلارك"، إن الأمر يتعلق بالطريقة التي اعتادت النساء على ارتداء ملابسها في الماضي، وهي تعيدنا بالتاريخ إلى القرن الـ13.

وأوضحت ميلاني: "عندما تم اختراعها في القرن الـ13، كانت الأزرار مثل معظم التقنيات الجديدة باهظة الثمن للغاية. وكانت النساء الثريات في ذلك الوقت لا يرتدين ملابسهن بأنفسهن بل كانت خادمات تساعدهن في ذلك، ونظراً لأن معظم الناس يستخدم اليد اليمنى، فقد كان من السهولة لشخص يقف أمام النساء أن يزررن فساتينهن". وقد ظل هذا التقليد سارياً على العديد من القمصان اليوم.

أما بالنسبة لقمصان الرجال، فأضافت ميلاني إن هناك العديد من النظريات حول سبب وضع الأزرار دائماً على الجانب الأيمن، وكل هذا يتوقف على الفترة الزمنية. ومع ذلك، "كقاعدة عامة"، يمكن إرجاع العديد من عناصر الأزياء الرجالية إلى الجيش. وتفترض القاعدة أن غالبية الرجال يستخدمون يدهم اليمنى وأن الضغط على الزر الأيمن من شأنه أن يسهل الوصول إلى سلاح داخل قميصهم في الجانب "المسيطر" من المخ.

أدى هذا التوضيح الى دهشة كثيرين على وسائل التواصل، حيث غرد أحدهم قائلاً: "ياللهول! اكتشفت مؤخراً أن أزرار النساء تقع على القمصان بشكل مختلف عن الرجال".