السعودية.. خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية شرط لتجديد وإصدار الجواز

المصدر: البيان

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شددت المديرية العامة للجوازات السعودية، على أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر، كما أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة «أبشر» الإلكترونية، وفي حال عدم خدمته، فيمكنه توثيق الملاحظة وإرسالها من خلال خدمة «تواصل» المتاحة في منصة «أبشر» لتقديم الخدمة له.

وأكدت أن رسوم تجديد الجواز السعودي تبلغ 300 ريال لمدة خمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، كاشفة أن التجديد لمدة 10 سنوات يكون لمن أتم 21 عاماً. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأفادت الجوازات، بأنه في حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، وتعبئة استمارة إصدار أو تجديد الجواز (متوافر بالموقع الرسمي للجوازات)، أصل الهوية الوطنية وصورة منها، صورتان شخصيتان، إحضار الجواز السابق في حال التجديد.

أما في حال الرغبة بإصدار جواز السفر للأطفال دون سن 12 سنة، فيتم من خلال الدخول لمنصة «أبشر - أفراد» http://absher.sa واختيار خدمات «أفراد الأسرة» ثم «خدمات» ثم اختيار «إصدار/تجديد جواز السفر السعودي»، وستظهر قائمة بمتطلبات الخدمة.