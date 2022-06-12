الحرارة ترفع مفقودي الصحراء في السعودية إلى 30 شخصا

المصدر: البيان

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ارتفع عدد بلاغات المفقودين في السعودية خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى نحو 30 بلاغا بما نسبته 50% عن عدد البلاغات السابقة خلال الأشهر الماضية مسجلا 3 وفيات لمفقودين عثر عليهم متوفين نتيجة التعب والجوع والعطش وسط رمال الصحراء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأرجع مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، السبب في ذلك إلى زيادة خروج كثير من هواة الصيد للصحراء خلال الصيف، وكذلك محبي الرحلات البرية وهواة التطعيس والمغامرين والبحث عن اختصار للمسافات بين الطرق إذ يلجأ البعض إلى ترك الطرق المعبدة ليختصر المسافة عبر الطرق الصحراوية والرملية مشكلا خطرا كبيرا على نفسه ومرافقيه، كما أن هناك من رعاة الإبل والمواشي من يبحث عن الأماكن التي يوجد بها العشب. وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

وكان فريق إنجاد للبحث والإنقاد تلقى بلاغا عن شخص مفقود بالقرب من ‫بجدة‬ التابعة لمنطقة ‫تبوك ووفق الفريق بعد 4 أيام من الفقدان في العثور على المفقود على بعد 10كلم من موقع آخر مشاهدة له بعد أن ترجل إلى أحد الجبال باحثا عن اتصال وتم تقفي أثره من قبل فرسان الفريق وتقسيم فرق البحث ما بين بحث راجلة ودعم من خلال توفير الإنارة والتموين وتبادل أدوار البحث في حال وجود إرهاق لدى باحثي الفريق الراجلة إلى أن وفقوا في العثور على المفقود وإبلاغ مسعف الفريق فيصل العسيري لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، ونقل المفقود إلى المستشفى لإكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج.

كما ورد للفريق بلاغ عن مفقود مترجلٍ على قدميه بالقرب من الزيتة التابعة لمنطقة تبوك، وعُثر عليه من قبل الجهات الأمنية بالقرب من الوادي الأبيض، ‏كما تحرك عدد من أعضاء فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من مهد الذهب‬ التابعة لمنطقة المدينة المنورة‬. وعُثر عليه من خارج الفريق، وهو بصحة جيدة.

مفقودا البويباتكما، تلقى الفريق بلاغا عن شخصين مفقودين بالقرب من البويبات التابعة لمنطقة الرياض‬ ‏يستقلان مركبة من نوع «هايلوكس» واتصل المفقودان يستنجدان بقريب لهما بعد أن تعطلت بهما مركبتهما وسط الصحراء، وقد أغشاهما التعب والعطش، وأفاد المبلغ أن أحدهما فقد الوعي، وانقطع الاتصال بهما بعد ذلك.

‏وعُثر عليهما من قبل أمن المحمية المجاورة لموقعهما، وكان قد أغشي عليهما من التعب والعطش، وبمشاركة أعضاء فريق إنجاد تم عمل الإسعافات الأولية لهما، ‏كما ورد للفريق بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من الشملي التابعة لمنطقة ‫حائل، وعُثر عليه من خارج الفريق متوفى.

مفقود البيضاء

وتحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من البيضاء التابعة للمدينة المنورة، يستقل مركبة وعُثر عليه ‏من قبل فرسان الفريق ‏ريان بن مرجي العوفي وخالد بن صالح الخريجي وبسام بن حمد العمري، وهو بصحة جيدة.

وورد للفريق بلاغ عن مفقود بالقرب من السليمانية‬ التابعة لمنطقة الحدود الشمالية وعُثر عليه من قبل أحد رعاة الغنم بعد أن علقت سيارته في الصحراء وترجل منها باحثاً عن المساعدة حتى وصل إلى راعي الغنم وبقي عنده لحين العثور عليه.

‏وتحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من العكيشية‬ التابعة لمكة المكرمة يستقل مركبة وأثناء البحث عن المفقود وردت معلومات للأعضاء الميدانيين أن المفقود يوجد معه مرافق، وعند العثور على المركبة من قبل عضو الفريق فيصل بن هنود البلادي، تبين أنه متوفى ومرافقه في حالة إعياء، ومباشرة تم تقديم اللازم وطلب الإسعاف وشارك عدد من الجهات الأمنية مع فريق إنجاد في رحلة البحث عن المفقودين.

وورد للفريق بلاغ عن مفقود في قرية القحمان التابعة لمحافظة القنفذة يبلغ من العمر 17 سنة، ولم يتم تسجيل أي مستجدات للعثور عليه.

‬الإهمال والتهاون

من جهته قال المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة لفريق إنجاد يوسف النفيعي، "يلاحظ تهاون مرتادي البر وعدم الحرص على أخذ المؤن الغذائية الكافية وعدم إبلاغ الأهل بالوجهة التي يريد الشخص الذهاب لها، وكذلك الخروج بسيارة واحدة، داعيا من أراد الخروج للصحراء التأكد من جاهزية السيارة وعدم الذهاب لوحده، وكذلك الحرص على المؤنة الكافية وإعطاء خبر بمنطقة دخوله ومتى عودته".