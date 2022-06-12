السعودية.. السجن لأي مراجع حسابات لا يبلغ عن المخالفات

المصدر: البيان

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قالت النيابة العامة في السعودية، إن المسؤولية الجزائية تقوم تجاه مراجع الحسابات في الشركات حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.

وأشارت إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.

ووفقا للنظام، تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضائها عن 3 ولايزيد عن 5. وفقا لصحيفة مكة.