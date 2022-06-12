فيديو.. قفزة فاشلة واصطدام مروع لـ"سبايدرمان" في مبنى

المصدر: البيان

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فشل "سبايدرمان" على نحو غير متوقع في إنجاز قفزة بشكل صحيح أمام الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو اصطدام "سبايدرمان" بالمبنى الذي كان يفترض أن يهبط فوقه، في افتتاح صالة "أفينجرز" بديزني لاند في كاليفورنيا، وسط ذهول الجمهور الذي كان حاضرا في المكان لمتابعة اللقطة المثيرة.

وبعد الاصطدام، كشفت "ديزني لاند" للجمهور أن "سبايدرمان لم يكن حقيقيا وإنما روبوت"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعادت "ديزني لاند" المحاولة بعد إصلاح الروبوت، لينجح سبايدرمان في قفزته الجريئة التالية.