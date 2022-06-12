بعد اختفائه 4 أيام في مصر.. سائح بريطاني يفاجئ الجميع بمكان وجوده

المصدر: البيان

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واقعة طريفة شهدتها محافظة الأقصر جنوب مصر، باختفاء سائح بريطاني لأربعة أيام داخل المحافظة وبعد رحلات بحث طويلة وجدوه باستضافة أحد أهالي المدينة يستمتع بحياة القرية.

في التفاصيل، تحركت الأجهزة الأمنية بعد بلاغ يفيد بغياب أحد السائحين، وعقب البحث لمدة 4 أيام، وجدوه في أقصى المنطقة بأحد بيوت الأهالي على بعد 40 كيلو مترا، وفقا للعربية نت.

عند العثور عليه، أوضح السائح أنه لم يتصور كل هذا القدر من الاهتمام، بالاستقبال والترحيب الذي لاقاه من جميع الأهالي، خاصة أنه من عشاق الحياة البسيطة، مشيرا إلى أن لديه رغبة كبيرة في العيش في هذه المنطقة.

فيما قال أحد أهالي المنطقة، إن عمليات البحث عن السائح الإنجليزي بنجامين استمرت لمدة 4 أيام بمشاركة الأجهزة الأمنية ومع متخصصين في المناطق الجبلية وتم العثور على السائح خلال استمتاعه بالطبيعة الجبلية متواجدا في منطقة حاجر الرياينة التي تبعد 40 كيلومترا عن مكان اختفائه.