الإعدام لقاتل شقيقته وزوجها وطفلتهما حرقاً .. ولغز جثة في حديقة في مصر

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات سوهاج في مصر، بإحالة أوراق عامل أشعل النيران بشقيقته وزوجها وطفلتهما، بمسكنهما بمنطقة الكوثر في سوهاج، لفضيلة مفتي الجمهورية المصرية؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه شنقًا؛ وحددت جلسة يوم الثاني يوليو للنطق بالحكم، مع استمرار حبسه.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من عام 2021، عندما تلقى معاون مباحث قسم شرطة الكوثر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بعمارات منخفض التكاليف، وبانتقاله تبين له أن الحريق بالعمارة رقم 3 بالطابق السادس.

نتج عن الحريق مصرع كل من رجل، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته أثناء نقله إلى مستشفى أخميم المركزي، وزوجته وابنته الطفلة الرضيعة متأثرين بإصابتهم بحروق نارية متفرقة بالجسد، وتبين من خلال التحريات أن وراء نشوب الحريق بالشقة، عامل، ويقيم بناحية قرية السلاموني دائرة مركز شرطة أخميم"؛ بسبب الخلافات الأسرية فيما بينهم.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي حكمت بما تقدم.

من جهة أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية أمس علي جثة شخص ملقاة بحديقة الياسمين بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى ويكثف ضباط مباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل حديقة الياسمين العامة بدائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثة شخص داخل حديقة الياسمين بمنشية البكري في الشعبية وتم نقل الجثة لمستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.