طفلة تحاول التخلص من حياتها لرسوبها في الامتحان في مصر

المصدر: البيان

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أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية المصرية على التخلص من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية وجرى نقلها على الفور لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، والحالة العامة غير مستقرة الآن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وفقا لموقع صدى البلد.

تلقت الجهات الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ تعاني آلام بالمعدة وقيء مستمر نتيجة تناول قرص حفظ الغلال.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام الطالبة 14 سنة، مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ، بتناول قرص حفظ الغلال، وتسبب لها بآلام بالمعدة وقيء مستمر والحالة العامة غير مستقرة، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.