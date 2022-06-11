بعد واقعة «ماكدونالدز» في مصر.. ضبط عامل يصوّر سيدات بغرفة تغيير الملابس

المصدر: البيان

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قبضت الجهات الأمنية المصرية على عامل متهم بتصوير السيدات في غرفة تغيير ملابس.

وتمكن رجال الأمن من ضبط العامل في إحدى الشركات لقيامه بالجريمة عن طريق هاتفه المحمول، حسبما أفاد موقع «صدى البلد».

وأُبلغ قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مدير فرع إحدى الشركات بأنه حال وجود موظفة في غرفة تغيير الملابس، اكتشفت هاتفاً محمولاً مثبتاً بسقف الغرفة في وضع التصوير.

وبالانتقال إلى محل البلاغ والفحص، تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بأحد الأشخاص (عامل نظافة بالفرع محل البلاغ له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تصوير السيدات بالغرفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يُذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد قبضت على متهم سابق في واقعة مشابهة، بعد اكتشاف هاتف محمول مُشغل بوضعية الفيديو داخل دورة مياه في مطعم ماكدونالدز.