نقابة الصحفيين المصرية تكشف حقيقة تعرُّضها للسرقة

المصدر: البيان

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كشفت نقابة الصحفيين المصرية عن حقيقة واقعة سرقة تعرَّضت لها.

وأوضحت النقابة، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع»، أنها شهدت واقعة سرقة مبلغ مالي، مشيرةً إلى أنه فور اكتشاف ذلك، وبتنسيق بين نقيب الصحفيين والسكرتير العام، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، لضبط اللص ومن يثبت تورطه في تلك الجريمة.

وقالت: «لوحظ نشر بعض المواقع معلومات مغلوطة حول الواقعة، وهو ما نربأ بالزملاء الوقوع فيه، حيث تم تضمين تفاصيل غير صحيحة عن ملابسات الواقعة والمبلغ المالي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن جهات التحقيق لا تزال تتخذ إجراءاتها».

وأكدت أن أياً من خزائن النقابة الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم يُفقد منها أموال، وأن اللص الذي تسلل سرق مبلغاً من عهدة الموظف المسؤول لتيسير التعاملات اليومية، ولجنة جرد الخزينة ستحدد القيمة الإجمالية للمبلغ.

ونوَّهت بأن منظومة الكاميرات بالنقابة رصدت اللص وحركته كاملة ولحظة ارتكابه الجريمة، معربةً عن ثقتها بقدرة جهات التحقيق والنيابة العامة والبحث الجنائي بالشرطة على الوصول إليه، لينال بالقانون جزاء ما اقترفته يداه هو وكل من يثبت من خلال التحقيق تورطه في الواقعة.