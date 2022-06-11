حادث مروري عجيب.. سيارة تعتلي سطح منزل في السعودية

المصدر: البيان

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اعتلت سيارة سطح منزل في المملكة العربية السعودية خلال حادث مروري عجيب.

وباشرت الجهات المعنية والمختصة في محافظة العيدابي شرقي منطقة جازان، اليوم، الحادث المروري الذي انتهى باستقرار مركبة فوق سطح منزل بإحدى قرى المحافظة، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وكشفت المعلومات أن الحادث كان نتيجة عن انقلاب مركبة بعد انحرافها عن مسار الطريق الفرعي، وتدحرجت لتستقر فوق سطح منزل يقع في أرض منخفضة عن مستوى الطريق.

ولم يُسفر الحادث عن وقوع وفيات، غير أنه لم ينتهِ دون وقوع إصابة طفيفة لطفل كان في المركبة، واتخذت الجهات المعنية إجراءاتها النظامية، وتم انتشال المركبة.