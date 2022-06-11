بطريقة تحبس الأنفاس.. مغامر برازيلي يبدع في تصوير الآثار المصرية

المصدر: البيان

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أبدع يانيس ترزيس المغامر البرازيلي في الطيران فوق الآثار المصرية في لقطات تحبس الأنفاس.

وقام المغامر البرازيلي بتصوير الآثار المصرية بطريقة غريبة عبر الطيران فوق الآثار المختلفة بمحافظة الجيزة والأقصر المصريتين على ارتفاع 146 متراً في لقطات جمالية تفوق الوصف وفق سكاي نيوز.

وبسبب اللقطات الرائعة فائقة الجمال للآثار المصرية الخالدة تساءل رواد وسائل التواصل على كيف تمكن هذا المغامر من تصوير لقطات بهذا الجمال فكانت الإجابة هي طائرته باراموتور الخاصة به التي التقطت تلك اللقطات الساحرة.

مغامر برازيلي يبدع في تصوير الآثار المصرية بطريقة تحبس الأنفاسhttps://t.co/MsgBRE5shL#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/B97KHKAf82 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 11, 2022