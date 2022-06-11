مصر.. عرض «المهدي المنتظر» المزعوم على الطب النفسي

المصدر: د ب أ

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قررت النيابة المصرية اليوم السبت عرض شخص، يدعي أنه "المهدي المنتظر"، على مستشفي الأمراض النفسية والعقلية.

وطالبت النيابة العامة بالجيزة بتوقيع الكشف الطبي على الشخص وبيان مدى سلامة قواه العقلية وحالته الصحية، وذلك بعدما ظهر في فيديو أدعي فيه نزول الوحي عليه.

وحددت الأجهزة الأمنية هوية الشخص الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، وقامت باستدعائه وشقيقه الذي أكد أن شقيقه يعانى من اضطرابات نفسية وعصبية، وقدم بعض الشهادات المرضية التى تؤكد صحة ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.