لعبة تستحضر متعة الطهي في عالم «ميتافيرس»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

هل ترغب بطبق من البرياني أم البرغر؟ الشاي أم القهوة؟ كل هذا متاح داخل لعبة «ون رير» التي يعتبر المؤسسان لها، سوبريت راجو وغوراف غوبتا، أنها تستقدم متعة الطهي إلى عالم «ميتافيرس» الناشئ. «ون رير» هي لعبة تستحضر صناعة الأطعمة العالمية إلى «ويب 3»، وللقيام بذلك، تتعاون مع مطاعم وطهاة مشهورين وعروض طهي وعلامات تجارية في إنتاج رموز غير قابلة للاستبدال.

وكانت الفكرة قد جاءت للثنائي بعد التفكير في تحضير شيء بسيط مثل البطاطا المقلية في عالم «ميتافيرس». فانطلقا في بناء اللعبة بدءاً من نوفمبر 2021.

وابتكرا المشروع الأول الذي بنى «ميتافيرس» للأطعمة والألعاب والرموز غير قابلة للاستبدال على نظام «بلوك تشين»، وتعمل اللعبة، التي تم الكشف عنها على منصة بوليغون اللامركزية لـ«أثيريوم»، على ترميز أطباق الطهاة المميزة، ويقوم اللاعبون بالمطالبة بهذه الأعمال الفنية، من خلال جمع مكونات الأطباق. وتتيح اللعبة أيضاً الوصول إلى تجارب الطهي، والسباق والكسب في اللعبة، وتبديل الرسوم غير القابلة للاستبدال بوجبات حقيقية، حسب موقع «ون رير».