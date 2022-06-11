250 ألف وفاة سنوياً بسبب تغير المناخ

المصدر: (دبي - البيان)

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قدرت منظمة الصحة العالمية أنه سيكون هناك، خلال السنوات العشر المقبلة، ما يقرب من 250 ألف حالة وفاة إضافية كل عام بسبب تغير المناخ، تحدث بفعل ما ينتج عن ذلك من سوء تغذية وملاريا وحالات إسهال وإجهاد حراري، وفق «ميديكال إكسبريس». ويشير تغير المناخ إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس.

وهذا ما أكده بحث أنجزه فريق الباحثين في معهد كارولينسكا (السويد)، وجامعة أوتاوا (كندا)، درس العلاقة بين الأحداث المتعلقة بالطقس المتطرف والوفيات.