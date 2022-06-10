مسن يرقص "السعب النجراني" يأسر قلوب السعوديين

المصدر: البيان

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في واقعة طريفة أسرت قلوب السعوديين بعد تداول عدد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل سعودي مسن يشارك في أداء رقصة "السعب النجراني" مع عدد من الأشخاص في نجران، وسط تصفيق حاد.

وعرض المقطع المتداول المسن وهو يجلس على كرسي، ثم ينهض متحمساً بعد سماع الأغاني التي يرددها الحضور، ويفاجئهم بطريقة رقصهبحسب العربية نت.

كلما تقدم بهم العمر احتاجوا لنا .

يُسعدهم تواجدنا بجانبهم ، وتفرحهم ابسط الاشياء .

فلنحتفل بهم ونشعرهم دائمًا بأهميتهم ،

لانهم ملح الحياة .وسر سعادتنا 🌹.

شكرا لمن نشر المقطع للفت انتباه من شغلته الحياه عن اسعادهم .#جمعة_مباركة_طيبة pic.twitter.com/QombdBpq37 — حسين ال هتيله (@husaen_alhatia) June 9, 2022