مسن يرقص "السعب النجراني" يأسر قلوب السعوديين

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في واقعة طريفة أسرت قلوب السعوديين بعد تداول  عدد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل سعودي مسن يشارك في أداء رقصة "السعب النجراني" مع عدد من الأشخاص في نجران، وسط تصفيق حاد.

وعرض المقطع المتداول المسن وهو يجلس على كرسي، ثم ينهض متحمساً بعد سماع الأغاني التي يرددها الحضور، ويفاجئهم بطريقة رقصهبحسب العربية نت.

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