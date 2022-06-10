السعودية تخفض أسعار باقات حجاج الداخل للعام الحالي

المصدر: البيان

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خفضت وزارة الحج والعمرة السعودية أسعار باقات الشركات والمؤسسات العاملة خلال هذا الموسم، في حين ستغلق الوزارة (السبت) المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1443.

ووفق صحيفة عكاظ جاءت الأسعار المعدلة بعد تخفيضها بواقع 13,943 ريالاً لباقة أبراج منى، و11,970 ريالا لباقة الضيافة1 «خيام مطورة»، و9098 ريالاً لباقة الضيافة2 «خيام عادية»، فيما أشارت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة.