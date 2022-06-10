علقت في حلقه 7 أيام.. إنقاذ طفل سعودي ابتلع عملة معدنية

المصدر: البيان

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تمكن فريق طبي من مستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان السعودية من إنقاذ طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام ابتلع عملة معدنية "نقود من فئة الريال" دون علم أهله، وعلقت في بلعومه 7 أيام وكادت تودي بحياته لولا لطف الله.

وتفصيلاً، قالت صحة جازان إن أطباء الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجحوا في استخراج قطعة معدنية من مريء طفل بعد سبعة أيام من ابتلاعها، وذلك بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وبيّنت الصحة أن طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني بسبب صعوبة في التنفس مع نوبات اختناق، إضافةً إلى صعوبة في البلع ورفض الأكل ونوبات إرجاع متكررة مستمرة منذ سبعة أيام، وبعد إجراء الفحوص الطبية والإشعاعية للطفل، تبين وجود جسم معدني شبيه بالعملة المعدنية مستقرة داخل المريء، مما تقرر إدخال الطفل إلى قسم العمليات، وإجراء عملية طارئة، إذ تبيّن أثناء إجراء منظار صلب للمريء تبين وجود تقرحات حول القطعة المعدنية وفي حالة صدأ بالكامل مما يؤكد وجودها منذ فترة طويلة، إذ تم استخراج القطعة المعدنية من داخل مريء الطفل بكل نجاح.

وأوضحت صحة جازان أن القطعة المعدنية التي كانت داخل مريء الطفل هي عملة معدنية من فئة "الريال" تم ابتلاعها من دون إدراك أُسرته، إذ خضع الطفل للمتابعة المكثفة من قِبل الفريق الطبي في قسم التنويم إلى أن غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.