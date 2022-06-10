الأردن.. أسلوب جديد للاحتيال والأمن يحذر

المصدر: البيان

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن العاملين في إدارة البحث الجنائي ألقوا القبض على شخصين من دولة إفريقية، بعد ورود معلومات حول ارتكابهما لعدة قضايا احتيال بأسلوب جديد.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه بمتابعة التحقيقات تبين أنهما يقومان بالاحتيال المالي عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لعرض بضاعة لدى شركات خارج المملكة، وبأسعار زهيدة جدا وعند تسلم المبالغ المالية يقومان بإغلاق الحسابات وإنشاء حسابات أخرى لإعادة عمليات الاحتيال.

وأوضح أنه جرى توديعهما للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين والمقيمين عدم التعامل مع الصفحات غير الموثقة أو المشكوك بها أو تلك التي تعرض بضائع بأسعار زهيدة وعدم إرسال أي مبالغ مالية لهم دون التحقق منها لضمان عدم تعرضهم للاحتيال الإلكتروني.