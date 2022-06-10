كشف تفاصيل فيديو مروع لطفل مكبل في سرير في مصر

المصدر: البيان

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كشف وزارة الداخلية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يعاني من إعاقة مكبل بجنزير حديد ومقيد بسرير داخل غرفة.

وأكدت الوزارة في البيان أنه بالفحص تبين تبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بتضررها من طليقها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بتكبيل نجلهما "يعانى من ضمور بالمخ " من يده بجنزير حديد وتقييده بسرير داخل غرفة أعلى سطح العقار محل سكنه.

ووفقا لبيان الداخلية المصرية بالانتقال والفحص تبين وجود غرفة أعلى سطح العقار بها سرير وخالية من قاطنيها، وتم التقابل مع المشكو في حقه والطفل المذكور بشقته، وبمناقشته أقر بقيامه بارتكاب الواقعة، وأنه منفصل عن طليقته منذ 10 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المذكور، وأنه نظرا لقيام زوجته بزيارة أهلها بمحافظة أخرى وذهابه للعمل، وخشيته ترك نجله للمنزل أو إحداثه مكروه بنفسه اضطر لفعل ذلك وعقب عودته من العمل يقوم بإنزاله للشقة سكنه.