بعد نجاته من الموت.. تطورات الحالة الصحية لطالب سعودي سقط من الدور الثالث

المصدر: البيان

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نجا طالب سعودي من الموت بعد سقوطه من الدور الثالث بإحدى المدارس الثانوية في مكة المكرمة.

وذكر موقع «سبق» الإخباري أن الطالب، الذي تعرَّض للحادث أمس، يرقد في العناية المركزة بمستشفى النور التخصصي في مكة.

وأوضح أنه يعاني إصابات وكدمات متعددة في الجسم مع كسور متفرقة في الجسم، وتم تزويده بجهاز تنفس صناعي، مشيراً إلى أنه يعاني كدمات في الرئة وما زال يتلقى العلاج.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد باشرت، أمس، حادثة سقوط الطالب، بعد تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينه.

وكشف أحد زملاء الطالب أنه سقط من الدور الثالث من سطح المدرسة، لافتاً إلى أنه أبلغ أحد معلميه بسقوط زميله.

وتولَّت الجهات الأمنية في السعودية التحقيق في الحادثة.