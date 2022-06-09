فصام مصحوب بجنون العظمة.. كشف دوافع المتهم بحادث برلين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر القضاء الألماني، اليوم، بإيداع رجل يبلغ 29 عاماً مستشفى للأمراض النفسية غداة صدمه بسيارته حشداً في برلين موقعاً قتيلاً و32 جريحاً.

وصرح المتحدث باسم النيابة، سيباستيان بوشنر، للصحافة أن "العديد من العناصر تشير" إلى إصابة الرجل الألماني من أصل أرمني "بفصام مصحوب بجنون العظمة"، مستبعداً أي دافع إرهابي.

وأضاف بوشنر: "هناك مؤشرات الى أن المشتبه به يعاني قصوراً نفسياً هو سبب ما أقدم عليه أمس (الأربعاء)"، مستثنياً أيضاً احتمال أن يكون الدهس حادثاً غير مقصود، وأوضح أنه "تم العثور على أدوية أثناء البحث".

وكان الرجل يقود سيارة طراز رينو وصدم مجموعة من 24 تلميذاً من منطقة هيسن كانوا في رحلة مدرسية إلى العاصمة الألمانية، ما أسفر عن مقتل معلمتهم التي كانت ترافقهم.

وأوضح المتحدث أن معلماً آخر هو "بين الحياة والموت"، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح بالغة.

وانتهى الأمر بالسائق بالاصطدام بنافذة متجر. وحصلت الوقائع قرب أحد أكثر الشوارع السياحية ازدحاماً في برلين على مقربة من الساحة التي شهدت هجوماً جهادياً دامياً في ديسمبر 2016.

وسيطر مارة على الرجل إلى أن اعتقلته الشرطة.