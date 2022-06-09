الأمير ويليام يبيع المجلات في شوارع لندن

المصدر: البيان

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أقدم الأمير الأمير ويليام، دوق كامبريدج، على خطوة جريئة من نوعها، إذ تجوَّل في شوارع لندن وهو يزاول مهنة بيع المجلات.

والتُقطت لويليام صورة وهو يبيع مجلة «بيغ إيشو» التي تقدم دخلاً للمشردين مرتدياً قبعة البائع الحمراء المميزة وسترته؛ حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «تليغراف».

وحقق دوق كامبريدج مهمته بهدوء في شوارع وستمنستر لبيع نسخ من المجلة التي بيعت منذ عام 1991 لمنح المشردين فرصة لكسب مزيد من الدخل.

واكتُشفت هوية البائع المتجول بعد أن تعرف عليه أحد المارة من مسافة بعيدة في شارع روتشستر رو، والتقط صورة قبل إجراء مزيد من التحقيق.

ونشر ماثيو غاردنر، الشرطي المتقاعد، على تطبيق «لينكد إن» صورة لصهره، الذي التقط صوراً مع الملك المستقبلي.

وقال غاردنر على «لينكد إن»: «كان شقيق زوجتي في لندن اليوم ورأى أحد المشاهير، التقط له صورة من بعد فقطعت الطريق لمزيد من التحقق... يا له من شرف أن نحظى بلحظة خاصة مع ملكنا المستقبلي الذي كان متواضعاً ويعمل بهدوء في الخلفية لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً».

يُذكر أن مجلة «بيغ إيشو» أسِّست عام 1991 من قِبل جون بيرد وغوردون روديك، وتُنشر الآن في 4 قارات.

وأُطلقت المجلة استجابة للعدد المتزايد من الأشخاص الذين ينامون في ظروف قاسية في شوارع لندن، من خلال إتاحة الفرصة للناس لكسب دخل مشروع من خلال بيع مجلة للجمهور.