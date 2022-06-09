جبروت رجل.. أرادت أن تحصل على وظيفة فقطع يدها اليمنى

المصدر: البيان

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أرادت امراة هندية أن تحصل على وظيفة فقطع زوجها يدها اليمنى وهي نائمة حتى لاتعمل.

واعتقلت السلطات الهندية رجلاً في ولاية البنغال الغربية الشرقية بعد أن زُعم أنه قطع يد زوجته اليمنى في محاولة لمنعها من تولي وظيفة في مستشفى حكومي مما قد يتطلب منها الانتقال إلى مدينة أخرى وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وقام شير محمد شيخ، البالغ من العمر 26 عاماً، من سكان منطقة شرق بوردوان في غرب البنغال الغربية، مع اثنين من أصدقائه، بقطع يد زوجته رينو خاتون (23 عاماً) بينما كانت نائمة في وقت مبكر من صباح الأحد، حسبما ذكرت صحيفة «تلغراف».

وقالت الشرطة إن خاتون تتلقى الرعاية في مستشفى في دورجابور، وحالتها مستقرة.

وأوضح المسؤول في مركز شرطة كيتوغرام، حيث قُدمت الشكوى، لصحيفة «هندوستان تايمز»: «كشفت التحقيقات الأولية أن شيخ لم يكن يريد أن تتولى خاتون الوظيفة خشية أن يتم نقلها إلى مدينة أخرى».

وأشار المسؤول نقلاً عن شكوى رفعها عزيز الحق والد خاتون إلى أن «المتهم وضع أولاً وسادة على وجهها لكتم صراخها ثم قطع يدها اليمنى».

ولم يتم العثور على نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

وبحسب ما ورد، أخذ شيخ زوجته إلى المستشفى وهرب مع الشريكين الآخرين.

وقالت شرطة كاتوا مساء الثلاثاء إن شيخ الذي كان قد فر مع أصدقائه اعتُقل - بينما تم اعتقال والديه في نفس الصباح.

وأفاد أفراد عائلة الزوجة إن شيخ وخاتون تزوجا عام 2017.

وخاتون حاصلة على دبلوم التمريض من كولكاتا في عام 2018. بعد ذلك عملت في مستشفى خاص في دورجابور كممرضة.

وقالت الشرطة إن شيخ، الذي كان يدير محل بقالة صغير، اعترض مع والديه على عملها وكثيراً ما عذبها.

ونُقل عن شقيقها الأكبر ريبون قوله: «لقد تزوجت في عام 2017 وكانت الحياة صعبة عليها في منزل أهل زوجها منذ البداية». تضاعف التعذيب عندما أبلغت رينو زوجها مؤخراً أنها حصلت على وظيفة حكومية كممرضة ويمكن نقلها في أي مكان عبر الولاية وفقاً لظروف العمل.

وذكرت تقارير يوم الاثنين أن خاتون مصممة على النهوض على قدميها وتتعلم الكتابة بيدها اليسرى. وقالت: «أرفض أن نستسلم لليأس».

كما طالبت رئيس وزراء الولاية ماماتا بانيرجي بالنظر في قضيتها ومنحها وظيفة حكومية.