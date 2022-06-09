خطبة أميرة نرويجية لمعالج روحي أمريكي

المصدر: البيان

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أعلن القصر الملكي النرويجي، خطبة الأميرة مارثا لويز، ابنة الملك هارالد الخامس، لصديقها الأمريكي شامان ديريك. وارتبطت الأميرة النرويجية (50 عاما)، وترتيبها الرابع في ولاية العرش، بفيريت (47 عاما) وهو "معالج روحي" يقيم في لوس أنجلوس"

و أكدت الأميرة "مارثا لويز" علاقتها الرومانسية مع "شامان ديريك" في مايو 2019.

وقالت: " لقد كنت محظوظة بما يكفي لمقابلته". " شامان ديريك غيّر حياتي، مثلما يفعل مع الكثير. لقد جعلني أدرك أن الحب غير المشروط موجود بالفعل هنا على هذا الكوكب. يجعلني أضحك أكثر من أي شخص آخر، لديه الحكمة الأكثر عمقاً للمشاركة".

وتابعت: "أشعر بسعادة كبيرة ومباركة لأنه صديقي. أشكرك يا حبي، على ضمي بسخاء إلى عائلتك. أحبك من هذا الخلود إلى آخره".

ولن يحصل "ديريك فيريت" على لقب ملكي نرويجي، ولكن سيتم اعتباره عضواً في العائلة المالكة الممتدة بعد أن يتزوج الأميرة.

ويتواجد الإثنان حالياً في لوس أنجلوس، حيث يعيش "ديريك فيريت".

جديراً بالذكر أن "مارثا لويز" هي أم لثلاثة أطفال من زواجها السابق من الكاتب "آري بيهن"، الذي توفي عام 2019.