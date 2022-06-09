السلطات العمانية تلقي القبض على مواطن تلفظ بحديث يخدش الحياء

المصدر: البيان

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أكدت شرطة عمان السلطانية بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي استوقف مواطناً بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل.

وذكرت شرطة عمان السلطانية بأنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب بيان الشرطة الذي نشر على صفحتها في تويتر فإن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي استوقفت المواطن ووجهت له تهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.