هاتف في سلة المهملات.. تفاصيل تصوير عامل حمام سيدات بمساعدة مسؤوله في مصر

المصدر: البيان

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شهد أحد المطاعم الشهيرة في مصر واقعة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة العامل الذي قام بتصوير مقاطع فيديو للنساء داخل حمام السيدات في أحد المطاعم الشهيرة في منطقة الساحل الشمالي بالعلمين.

طريقة شيطانية استخدمها أحد العمال في مطعم شهير بمنطقة الساحل الشمالي في العلمين، لابتزاز السيدات، بعد تصويرهن في الحمام الخاص بالمطعم، بمساعدة مساعد مدير المطعم.

وضع عامل في أحد المطاعم الشهيرة في منطقة الساحل الشمالي بالعلمين، هاتفا محمولا، داخل حمام السيدات في المطعم، وقام بضبطه على وضعية تصوير الفيديو، محاولاً إخفاءه بجوار سلة القمامة الموجودة داخل الحمام، حتى يتمكن من تصوير السيدات وابتزازهن.

اكتشفت إحدى السيدات أمر الهاتف المحمول داخل الحمام الخاص بهن في المطعم الشهير في منطقة الساحل الشمالي في العلمين، وعلى الفور قامت بعمل فيديو ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتفضح أمر هذا العامل أمام الجميع.

بعد أن نشرت السيدة التي اكتشفت أمر الهاتف الذي حاول العامل اخفاءه جانب سلة المهملات في الحمام، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار المقطع غضبا واسعا على السوشيال ميديا، وتدخلت رجال وزارة الداخلية، عقب رصد الفيديو وقاموا بإلقاء القبض على المتهم، ومساعد مدير المطعم، وتم ضبط الهاتف المحمول بحوزتهم.

تبين بالفحص أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم الشهير المُشار إليه، والتأكد من استخدامه في تصوير وابتزاز السيدات، وتم إلقاء القبض على المتهمين في الواقعة.

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