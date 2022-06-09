آلة تحاكي وظائف الجسم تحفظ الكبد سليماً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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مر عام على نجاح زراعة كبد بشري وُضع داخل آلة لمدة 3 أيام، ثم نُقل إلى جسم مريض مصاب بالسرطان والتليف الكبدي المتقدم، وكان قد تم حفظ الكبد داخل آلة تحاكي بعض وظائف الجسم البشري، قبل زراعته في جسم المريض البالغ 62 عاماً، والآن وقد مر عام، لم تظهر أي علامات عن تلف الكبد لدى المريض، حسبما أفاد موقع «مديكال نيوز توداي».

ويقول الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة «نايتشور بيوتكنولوجي»، إن طريقتهم الجديدة تمنح الوقت الكافي لحل بعض مشاكل الكبد التالف وتتيح إمكانية تحويل عمليات الزراعة من جراحات طارئة إلى اختيارية.

يقول د.بيير آلان كلافين، المعد الرئيسي للدراسة: «هدفنا هو علاج المرضى من خلال تقديم عضو جيد لهم أو حتى شريحة كبد متجددة للزراعة الذاتية بعد العلاج»، لافتاً أن تقنية آلة التروية الدموية يمكن أن تستخدم يوماً ما لأعضاء أخرى.