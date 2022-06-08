لهذا السبب.. سعودي يجمع مليون دودة

المصدر: البيان

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قرر سعودي من مدينة الطائف العمل على جمع مليون دودة.

وأوضح نايف المالكي، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري، أن الهدف من فكرته هو تزويد المزارعين بالأسمدة العضوية.

ونجح المالكي في إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها من مواد مهدرة إلى مواد ذات قيمة زراعية عالية وغالية باستخدام ديدان «الكمبوست».

وقال: «تربية الديدان ليست وليدة اليوم، لكنها لم تكن منتشرة بصورة كبيرة، وأنا بدأتُ مشروعي عام 2017 بمحض المصادفة، من خلال تغريدة قمت بنشرها عبر حسابي على «تويتر»، نقلت من خلالها معلومة أعجبتني عن فوائد الديدان ودورها في الاستصلاح الزراعي».

وأضاف: «عندها قام أحد الإخوة من مدينة جدة بالتواصل معي، وسألني عن مدى إلمامي بأهمية هذه الكائنات، فلم أجد الإجابة؛ لأنني ما نقلت تلك المعلومات إلا إعجاباً بها، فتبيّن لي إلمامه التام بمثل هذه المشاريع، وقام بدعوتي لزيارة مشروعه الذي ذهلت به، فقام بإهدائي مجموعة من الديدان التي بدأت بها مشروع المليون دودة».

وتابع: «أعمل الآن من خلال مشروعي، الذي يضم أكثر من مليون دودة، على تزويد المزارعين بالأسمدة العضوية التي أثبتت فعاليتها في دعم منتجاتهم والبلوغ بها لمستوى عالٍ من الجودة، هذا إضافة إلى الاستفادة من مخلفات المزارع في تسميد التربة من مكونات طبيعية وعدم حرقها».

الجدير بالذكر أن مستخلص «الكمبوست» يُسهم في حفظ النبات من بعض الأمراض الفطرية والبكتيرية، كما يساعد في تغذية النبات؛ وذلك لاحتوائه على جميع العناصر الضرورية لنموها، ويمكن الاستفادة من مثل هذه المشاريع في الزراعات التقليدية والمائية، وفي إنتاج محاصيل ثمرية وورقية بنظام الزراعة العضوية.