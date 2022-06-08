الأمن يكشف مفاجأة في قضية قاتل والده وأشقائه الأربعة في مصر

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن مفاجأة مدوية في قضية مذبحة أبو مناع غرب بدشنا، والتي راح ضحيتها أب و4 من أبنائه.

وتمثلت المفاجأة في الأمر ضبط وإحضار خال المتهم في الواقعة، بتهمة مد المتهم بالسلاح المستخدم في الجريمة، وشيع أقارب ضحايا مذبحة دشنا، جثامين الضحايا الخمس "أب وأبناءه الأربعة "، في 5 نعوش، في مشهد خيم عليه الحزن والحسرة على ما حدث.

واستلم الأقارب، جثامين الضحايا الخمسة، من مشرحة مستشفى قنا الجامعي، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثث بعد ندب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة".

وكانت الجهات المختصة، صرحت بدفن 5 جثامين، مُسن وأبنائه الأربعة ضحايا "مذبحة دشنا" بسبب خلافات على الميراث بقرية أبومناع غرب شمال محافظة قنا وذلك بعد عرضهم على الطبيب الشرعي.

وكان الجهات الأمنية قد تقلت إخطارا بإطلاق شاب الأعيرة النارية على أسرته مما أدى إلى وفاة كل من، والده، وأشقائه أحمد ومحمد ووحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد علي، بطلق ناري بالساقين.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم، أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات على الميراث بينهم، وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه بقرية بقنا، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيي، مدير المباحث الجنائية، اليوم المتهم بارتكاب مذبحة دشنا، أثناء اختبائه في أحد المناطق بقرية تابعة لمركز قنا.

أدلى المتهم بالتخلص من أسرته، في قرية أبو مناع بدشنا، باعترافاته، أمام جهات التحقيق، قائلا: "ارتكبت جريمتي لسوء معاملة والدي لي ورفضه إعطائي احتياجاتي المادية، فلقد كان يعاملني بقسوة، مما زاد من غضبي، فأطلقت النيران في لحظة هياج على أسرتي بالكامل".

وتابع: "طالبت من والدي استكمال بناء منزلي الخاص على نفقته فرفض، كان يعاملني بقسوة ويرفض اعطائي المال مثل اشقائي "اضايقت أكثر من مرة يعمل كده ومش معبرني مسكت بندقيتي وأطلقت النيران عليهم كلهم عشان ارتاح".