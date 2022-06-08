سيارة تصدم حشداً بشارع في برلين وتقتل امرأة (فيديو)

المصدر: ​رويترز

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أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلا يبلغ من العمر 29 عاماً صدم بسيارته حشداً في برلين اليوم، ما أسفر عن مقتل امرأة بعد أن انحرفت سيارته لتصعد الرصيف مرتين، في حي يرتاده السياح والمتسوقون في العاصمة الألمانية.

وعرَّفت الشرطة قائد السيارة بأنه ألماني أمريكي اصطدمت سيارته في نهاية المطاف بواجهة متجر وأمسك به المارة وسلَّموه للسلطات.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أنه عُثر على خطاب اعتراف في السيارة، ونقلت الصحيفة عن أحد المحققين قوله: «لم يكن هذا حادثاً على الإطلاق...نوبة هياج، إنه قاتل بدم بارد».

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي في برلين، عن سبب الواقعة: «من السابق لأوانه التكهن بشيء».

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن القتيلة مدرسة كانت تسير مع مجموعة من تلاميذها في الشارع قرب كنيسة قيصر فيلهلم، وهي واحدة من أشهر معالم العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة في الموقع في غرب برلين إن أكثر من 12 شخصاً أصيبوا بجروح.

وقالت خدمة الإطفاء إن ستة في حالات خطيرة مهددة للحياة، وثلاثة يعانون إصابات خطيرة.

ونشرت صحيفة «بيلد» صورة للسائق لدى اعتقاله، مرتدياً سترة صفراء وسروال ركض.