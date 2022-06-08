عائلة تتهم «إنستغرام» بإصابة طفلتها باضطراب الأكل

المصدر: البيان

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اتهمت عائلة تطبيق «إنستغرام» بالتسبب في إصابة طفلتها باضطراب الأكل.

ورفعت العائلة دعوى قضائية ضد «ميتا» (الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»)، ضمن قضية تستشهد بشكل كبير بمجموعة أوراق «فيسبوك» المسربة، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «إندبندنت».

ويدعي محامو أليكسيس سبينس أن استخدامها موقع «إنستغرام» الذي يسبب «الإدمان» نجم عنه أيضاً معاناتها من إيذاء النفس وأفكار الانتحار على مدى سنوات عدة.

والدعوى القضائية، التي تم رفعها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، تثير أوراق «فيسبوك»، وهي وثائق داخلية للشركة توضح أبحاثها الخاصة أن «إنستغرام» كان له تأثير كبير في الصحة العقلية على الفتيات المراهقات.

وفي أواخر عام 2021، كشف مخبر عن المخالفات على «فيسبوك» عن آلاف من مستندات «ميتا» الداخلية إلى لجنة الأوراق المالية الأمريكية والكونغرس بدعوى أن «إنستغرام» استهدف المراهقات اللواتي «يردن العثور على مجتمعات يمكن أن يتناسبن فيها».

وتم رفع الدعوى من قِبل مركز قانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مجموعة في سياتل تدافع عن أسر المراهقين الذين تعرضوا للأذى عبر الإنترنت.

وتنص الدعوى على أن أليكسيس، التي تبلغ من العمر الآن 19 عاماً، أنشأت حساباً على «إنستغرام» لأول مرة عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، على الرغم من أن سن استخدام منصة التواصل الاجتماعي يبلغ 13 عاماً.