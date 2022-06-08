تفاصيل وفاة الطفلة حلا الشهري بعد والدها بساعات في السعودية

المصدر: البيان

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تصدر وسم وفاة الطفلة السعودية حلا الشهري منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤل كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل سبب الوفاة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطفلة حلا الشهري توفيت بعد وفاة والدها، المعلم محمد حمزة العذيقي، بـ 5 ساعات بسبب حزنها عليه.

وكانت آخر كلماته في المستشفى أنها تعلقت به وهو متعلق بها، ودخل الأب العناية المركزة، وتم إبعاد حلا وإرجاعها للمنزل رغمًا عنها، وكانت لا تريد فراقه، وتوفي الأب مساء السبت 4 يونيو 2022، ولم تعلم حلا سوى في صباح الأحد 5 يونيو 2022، فانهارت من البكاء، ونقلت للمستشفى هي الأخرى، وبعد عشر ساعات توفيت الطفلة إثر حزنها على أبيها.

تعرضت عائلة سعودية لحادث مؤلم، في محافظة المجاردة بمنطقة عسير؛ حيث توفي الأب بعد معاناته لفترة طويلة مع المرض؛ لتلحق به ابنته حلا، البالغة من العمر 11 سنة، بعده بساعات حزناً عليه.

وروى عم الطفلة حلا، تفاصيل الحالة النفسية للطفلة بعد إعلان وفاة والدها، وقال إنها دخلت في حالة صدمة بعد سماعها خبر الوفاة، وتوقف قلبها مرتين، وأنقذها الأطباء، لكنها توفيت بعد 5 ساعات من وفاة والدها حسب ما نشرته صحيفة «عاجل» السعودية، الثلاثاء.

وقام الأطباء بإجراء الإسعافات اللازمة لها، مؤكدين أنه حدث لها هبوط مفاجئ في القلب، ودخلت في حالة غيبوبة، ثم قرروا دخولها غرفة العناية المركزة، لكنها توفيت قبل نقلها إليها، حسب الموقع الإخباري.

وقال عم الطفلة إن أخاه المتوفى كان متعلقاً بابنته حلا بشكل كبير، كما أنها كانت متعلقة بوالدها، خاصة أن والدتها متوفاة، ولم يكن يفرق بينهما سوى ذهابها إلى المدرسة.

وروى المزيد من تفاصيل العلاقة بين حلا ووالدها حيث أكد أنها كانت ترافق والدها بالمستشفى، وترفض تركه رغم محاولات منعها، ولم تتركه إلا عندما دخل والدها غرفة العناية المركزة.