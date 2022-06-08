السعودية .. القبض على 14 متهماً بينهم محتال خطير

المصدر: البيان

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أعلن الأمن العام في السعودية، الثلاثاء، القبض على 14 متهما (بينهم مواطنون ومقيمان).

وتم القبض على مواطن نفذ حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخر خارج المملكة من الجنسية الأردنية بإيهام ضحاياه باستثمارات وهمية والحصول منهم على 950 ألف ريال، وفقا لصحيفة عاجل.

وشملت قائمة المقبوض عليهم خمسة مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها.

وحاول المتهمون تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم وضبط بحوزتهم مواد مخدرة

كما تم القبض على مواطنين انتحلا صفة غير صحيحة واعتديا على شخص وسلبا ما بحوزته، ومواطن نقل 10 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية

وضمت قائمة المتهمين مقيمين من الجنسية السودانية ومواطن قاموا بسرقة كابلات كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء والسطو على محال تجارية وسرقة أجهزة كهربائية منها.

وألقى القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقود مركبة نقل مواد غذائية إثر سرقتها من محطة وقود وهي في وضع التشغيل وقام بصدم 3 مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة، ومواطن أطلق النار على آخر ما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته.