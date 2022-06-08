المتهم بقتل والده وأشقائه الأربعة في مصر يكشف سبب جريمته

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الثلاثاء، ضبط المتهم بقتل والده و4 من أشقائه والتي عرفت إعلاميا بمذبحة دشنا.

وقالت الوزارة، في بيان «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته (والده، والدته وأشقائه الأربعة)، ما أدى لوفاتهم عدا والدته (مصابة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج) لخلافات بين المتهم ووالده لرغبته في أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُتهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا وأمكن ضبطه حال تواجده بأحد المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة ومن الطلقات و2 خزينة آلية».

وتابعت: «بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لسوء معاملة والده له ورفض إعطائه احتياجاته المادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».