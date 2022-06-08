مصر.. الأب المفجوع بذبح أطفاله الثلاثة على يد والدتهم يخرج عن صمته

المصدر: البيان

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نفى والد أطفال الدقهلية الثلاثة الذين قتلوا على يد والدتهم في مصر، تبرئة زوجته أمام النيابة من تهمة القتل، مشيرا إلى أنها كانت تحمل جميع الصفات الحميدة، وتحب أطفالها بشكل كبير.

وفى أول ظهور له، أضاف "أشرف" في تصريحات تليفزيونية: "أنا مبرأتش ولا اتهمت، أنا قلت اللي أنا أعرفه عن الزوجة، واللي أعرفه عنها كل خير.. واللي حصل كان بالنسبة ليا مفاجأة.. أنا قلت كل اللي أعرفه.. مكنش عندي مقدمات ولا تفسير.. إحنا متجوزين بقالنا 11 سنة.. مفيش أي مقدمات، لأي مرض نفسي أو مفاجأة، بالعكس مفيش أي حاجة، لو كنت حسيت بأي حاجة كنت نزلت فورًا من "السفر"، احنا متكلمين يوميها بالليل، وقالتلي هات هدايا واشتريت كل اللي هما عاوزينه، وخلاص أنا كنت نازل بعد أسبوعين تقريبا، وكنا بنحضر للنزول يعني مع بعض.. مكنتش أتوقع أبدا، الموضوع يوصل لكده، إيه ده؟، حتى أنا مصدقتش إنها ممكن تكون كتبت، لولا إني عارف خطها أنا مكنتش صدقت".

وتابع في تصريحات وفقا لليوم السابع: "أحمد اتأخر في الكلام شوية، متكلمش إلا من سنتين لثلاثة سنوات، ومن أشطر الطلاب في المدرسة حتى فيه معلمة قرآن اسمها آية علاء، حتى تشوف إنت البوست بتاعها وشهادتها، كانت آخر المعلمات اللي بتحفظ أحمد القرآن كانت مستغربة جدا، موضوع التوحد اللي انتشر على الفيسبوك.. لا أحمد كان طبيعيا جدا.. أه مكنش عنده مكر الأطفال لكن كان طبيعي خالص.. أنا مبرأتهاش قدام النيابة، والنيابة بتقولي تفسير حضرتك إيه للي حصل؟، قولت تفسيركم إنتم للي حصل، أنا مكونتش موجود، قالوا إن كل الأدلة تشير إنها هي اللي عملت كده، فأنا مبرأتش حد، اللي بيبرأ أو يدين هو المحكمة، وأنا شهدت بما علمت، هي مش بتتكلم وفي الرعاية المركزة وممنوع عنها الزيارة، كانت مطيعة جدا وبتحب العيال جدا ومحترمة جدا، فيها كل الصفات تقريبا الحلوة".